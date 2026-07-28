أوغندا تعلن انتهاء تفشي إيبولا.. الحدود مع الكونغو مغلقة

وأكدت السلطات في البلاد إبقاء حدودها مغلقة مع جمهورية الديمقراطية التي لا تزال تشهد تصاعدا في أعداد الإصابات.وأوضح الأوغندي باريومونسي، وفقا لوكالة ، أن نجاح بلاده في السيطرة على المرض يعود لاستثمارات الحكومة المستمرة في بناء أنظمة صحية عامة مرنة، محذرا في الوقت ذاته من أن الفيروس ما زال يمثل تهديدا للمنطقة.وكانت قد أعلنت في تحديث لها أن عدد الحالات المؤكدة في تفشي فيروس إيبولا المستمر في الكونغو بلغ 3262 حالة، وهو رقمٌ يُقارب عدد الحالات المسجلة في تفشّي المرض الذي حدث بين عامي 2018 و2020، والذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في البلاد.