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أوغندا تعلن انتهاء تفشي إيبولا.. الحدود مع الكونغو مغلقة
دوليات
2026-07-28 | 13:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
25 شوهد
أعلنت أوغندا رسميا، القضاء على تفشي مرض
الإيبولا
بعد إكمالها فترة المراقبة البالغة 42 يوما إثر تعافي آخر مريض في 14 يونيو/حزيران الماضي.
وأكدت السلطات في البلاد إبقاء حدودها مغلقة مع جمهورية
الكونغو
الديمقراطية التي لا تزال تشهد تصاعدا في أعداد الإصابات.
وأوضح
وزير الصحة
الأوغندي
كريس
باريومونسي، وفقا لوكالة
بلومبرج
، أن نجاح بلاده في السيطرة على المرض يعود لاستثمارات الحكومة المستمرة في بناء أنظمة صحية عامة مرنة، محذرا في الوقت ذاته من أن الفيروس ما زال يمثل تهديدا للمنطقة.
وكانت
وزارة الصحة الكونغولية
قد أعلنت في تحديث لها أن عدد الحالات المؤكدة في تفشي فيروس إيبولا المستمر في الكونغو بلغ 3262 حالة، وهو رقمٌ يُقارب عدد الحالات المسجلة في تفشّي المرض الذي حدث بين عامي 2018 و2020، والذي يُعدّ الأكبر على الإطلاق في البلاد.
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