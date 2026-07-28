الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية

وقال المتحدث باسم جماعة " " الحوثية ، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "NCC GHAZAL" النفطية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي ورفضها النداءات التحذيرية".وأضاف يحيى سريع أنه تم استهداف ناقلة النفط بعدد من الصواريخ الباليستية وتم إجبارها على التراجع والعودة.وأكد سريع أن "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار الحظر البحري على السعودية ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".