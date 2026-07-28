إيران تعلن عدم اعترافها بالمسار الجنوبي لمضيق هرمز

وقال نائب وزير الخارجية اٌيراني، "لن نعترف بالمسار الجنوبي في أبدا"، مضيفا " إذا لم توافق على مقترحنا بشأن مسار عبور السفن سيبقى مضيق هرمز مغلقا".

ولفت الى أن "نظام مضيق هرمز في الحرب مختلف عنه في السلم وفي الحرب سنسيطر تماما على كامل المضيق".



وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.