الجيش الإسرائيلي يطالب بميزانية دفاعية قياسية لعشر سنوات بقيمة 34 مليار دولار سنوياً

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن المبلغ المقترح يمثل نحو 20% من إجمالي ميزانية وحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعادل ضعف الميزانية الدفاعية التي كانت معتمدة قبل حرب تشرين الأول 2023.ويأتي الطلب ضمن خطة لتعزيز القدرات العسكرية، فيما أشارت التقارير إلى أن الميزانية المقترحة لا تشمل موازنات أجهزة الأمن الأخرى مثل " " و" " والشرطة، كما لا تتضمن تكاليف أي عمليات عسكرية مستقبلية.وأكد مسؤولون في أن مبلغ 120 مليار شيكل يمثل "الحد الأدنى الضروري" لتلبية الاحتياجات الأمنية، مشيرين إلى أن أي جولات قتالية إضافية ستتطلب تمويلاً إضافياً.في المقابل، تعارض حجم الإنفاق المطلوب، مطالبة بخفضه بنحو 10 مليارات شيكل، مع التشديد على ضرورة تقليص النفقات وتحسين كفاءة الإنفاق.ويأتي الخلاف وسط تحذيرات اقتصادية من تأثير ارتفاع الإنفاق الدفاعي على الدين العام والاستقرار المالي لإسرائيل.