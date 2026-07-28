إغلاق مصفاة جازان السعودية بعد هجوم واستئناف التشغيل منتصف آب المقبل

وبحسب مذكرة صادرة عن شركة الاستشارات "آي آي آر"، فإن الإغلاق جاء بعد تعرض مجمع دورة التغويز المركبة المتكاملة ومنطقة خزانات النفط في المصفاة لأضرار جراء الهجوم.وأضافت المذكرة أن "أرامكو" باشرت أعمال الإصلاح، ومن المتوقع إعادة تشغيل المصفاة بشكل مبدئي بحلول 15 آب 2026.وتعد مصفاة جازان، التي دخلت حيز التشغيل عام 2021، من أحدث وأكبر مشاريع التكرير في ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً، وتقع المملكة قرب الحدود مع على ساحل البحر الأحمر.وكانت حركة " " الحوثية قد أعلنت في 25 تموز 2026 مسؤوليتها عن هجوم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية وكروز، استهدف المصفاة ومنشآت تابعة لشركة "أرامكو" في ميناء ينبع على للمملكة.