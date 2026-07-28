معلومة سرية خرجت إلى العلن.. خطأ "إسرائيلي" يكشف تفاصيل تحرك عسكري حساس ضد إيران

وذكرت الإذاعة أن هذه المعلومة كانت خاضعة لحظر النشر خلال الأسابيع الماضية، إلا أن تصريح كاتس العلني دفع جهاز الرقابة العسكرية إلى رفع الحظر.وأضافت أن القانون الإسرائيلي يمنح ، إلى جانب رئيس جهاز الرقابة العسكرية، صلاحية السماح بنشر المعلومات السرية، فيما لا يملك أي صلاحية قانونية للكشف عن مثل هذه المعلومات، ما يعد مخالفة صريحة لقواعد الرقابة العسكرية.وكان كاتس قد قال خلال مؤتمر صحفي، إن "طائرات وناقلات وقود أمريكية أقلعت من لشن هجمات على ".