وقالت القيادة في بيان، إن تعويض الأضرار من الأموال الإيرانية المجمدة يمثل "إجراءً غير قانوني"، محذرة من تبعات القرار.وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تسمح اعتباراً من الآن لأي سفن تابعة للدول والشركات التي ترحب بهذا الاقتراح باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة، بالمرور عبر ".ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لديها لدفع التعويضات عن الأضرار التي ألحقت بالسفن التجارية في مضيق هرمز.