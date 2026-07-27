البنتاغون يقر بتأخر الولايات المتحدة في إنتاج الدرونات

وجاء في تقرير الوكالة: "ذكر مسؤول في البنتاغون، مشرف على بناء قطاع المسيرات الأمريكي، أن ما زالت في الخطوات الأولى والأشد صعوبة على هذا الطريق".ووفقا لما أوردته الوكالة على لسان ، فإن برنامج البنتاغون البالغة ميزانيته أكثر من مليار دولار، لن يتجاوز حجم الطلبيات فيه 200 ألف طائرة بدون بحلول شهر فبراير من عام 2027.وفي مطلع شباط الماضي، تم الكشف عن خطة للبنتاغون تهدف إلى تشكيل ترسانة ضخمة تضم عدة آلاف من الطائرات المسيرة الانتحارية بحلول عام 2027.