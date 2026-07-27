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البنتاغون يقر بتأخر الولايات المتحدة في إنتاج الدرونات
دوليات
2026-07-27 | 18:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
122 شوهد
نقلت وكالة "رويترز"، عن
ترافيس
ميتز
رئيس برنامج الأنظمة المستقلة وغير المأهولة في البنتاغون، قوله إن بلاده ما زالت متأخرة بفارق كبير عن منافسيها في مجال إنتاج مسيراتها الجوية.
وجاء في تقرير الوكالة: "ذكر مسؤول في البنتاغون، مشرف على بناء قطاع المسيرات الأمريكي، أن
واشنطن
ما زالت في الخطوات الأولى والأشد صعوبة على هذا الطريق".
ووفقا لما أوردته الوكالة على لسان
ميتز
، فإن برنامج البنتاغون البالغة ميزانيته أكثر من مليار دولار، لن يتجاوز حجم الطلبيات فيه 200 ألف طائرة بدون
طيار
بحلول شهر فبراير من عام 2027.
وفي مطلع شباط الماضي، تم الكشف عن خطة للبنتاغون تهدف إلى تشكيل ترسانة ضخمة تضم عدة آلاف من الطائرات المسيرة الانتحارية بحلول عام 2027.
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