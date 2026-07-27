بسبب "القبة الحرارية".. دولة أوروبية تسجل 2000 حالة وفاة

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها "الشبكة الأوروبية لرصد الوفيات"، اليوم الاثنين، أن معدل الوفيات في بلغ 48 بالمئة خلال موجة الحر، مقارنة بـ 23 بالمئة في و13 بالمئة في هولندا.وأشارت البيانات إلى أن موجة الحر أثرت بشكل كبير على سكان المناطق الأكثر فقرا.ويرى خبراء أن ما يُعرف بـ"القبة الحرارية" التي تؤثر على القارة هي السبب الرئيسي وراء هذه الموجة، حيث تحبس أنظمة الضغط المرتفع الهواء الساخن فوق أوروبا وتمنع تشتته.وتؤدي هذه الظاهرة إلى تراكم الهواء الساخن وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.ويشير الخبراء إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة والتغير المناخي تسهم في تفاقم هذه الظواهر، مع ارتفاع درجات الحرارة الأساسية مقارنة بالماضي.