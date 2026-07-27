ترامب: نتحدث حاليا مع إيران والمحادثات جيدة

وقال في تصريح تابعته ، "نتحدث حاليا مع "، مبينا ان "المحادثات جيدة".وأضاف "لدينا الكثير من الذخيرة وأود الحصول على المزيد"، مشيرا الى ان "متقاربين جدا مع في ما يتعلق بإيران".وتابع "سنستخدم أموال إيران المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في هرمز نتيجة الهجمات الإيرانية".وأكد "سأسأل عن تقديم صور أقمار صناعية لإيران"، لافتا الى ان " حليف جيد ولا أحد يملي علي ما ينبغي لنا بيعه لها من معدات عسكرية".