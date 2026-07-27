على حدود العراق.. مقتل 4 عناصر من "بيجاك" باشتباك مع قوة إيرانية

وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة الإيرانية ، إن القوات الأمنية رصدت مجموعة تابعة للجماعة أثناء محاولتها التسلل إلى الأراضي الإيرانية، قبل أن تندلع مواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل أربعة من أفرادها.وأضاف أن القوات عثرت خلال تفتيش موقع الحادث على أسلحة وذخائر، بينها مسدسات ومخازن ذخيرة وقنابل يدوية.