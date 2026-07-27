مصر تصدر بيانا بشأن استهداف السعودية بطائرات قادمة من العراق

وقالت في بيان تابعته ، إن "الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة التي استهدفت تمثل انتهاكا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".وأكدت مجددا "وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية "، مشددة على دعمها "للإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لحماية أمن البلاد وسلامة أراضيها وشعبها، ورفضها القاطع لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف المملكة أو أيًا من الشقيقة".وطالبت "بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والتصعيدات، محذرة من تداعيات استمرار استهداف الدول العربية، وما قد يترتب على ذلك من اتساع دائرة التوتر وتهديد أمن الملاحة والمنشآت الحيوية والاستقرار الإقليمي".وجاء البيان المصري عقب إعلان السعودية اليوم الاثنين اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة قادمة من ، كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في كل من والرياض، كما أعلنت جماعة الحوثيين في اليوم الاثنين، استهداف المملكة بهجمات باستخدام طائرات مسيرة.ويأتي الموقف المصري في إطار التأكيد المتواصل على أن أمن دول يمثل جزءا لا يتجزأ من العربي، وأن أي تهديد يطال أمن المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول العربية ينعكس على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.وتشدد القاهرة في مواقفها المعلنة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى تصعيد التوترات، مع تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.