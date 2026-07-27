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مصر تصدر بيانا بشأن استهداف السعودية بطائرات قادمة من العراق
دوليات
2026-07-27 | 11:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
535 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أدانت
مصر
بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت
المملكة العربية السعودية
، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقالت
وزارة الخارجية المصرية
في بيان تابعته
السومرية نيوز
، إن "الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة التي استهدفت
المملكة العربية السعودية
تمثل انتهاكا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأكدت مجددا "وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية
السعودية
"، مشددة على دعمها "للإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لحماية أمن البلاد وسلامة أراضيها وشعبها، ورفضها القاطع لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف المملكة أو أيًا من
الدول العربية
الشقيقة".
وطالبت
مصر
"بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات والتصعيدات، محذرة من تداعيات استمرار استهداف الدول العربية، وما قد يترتب على ذلك من اتساع دائرة التوتر وتهديد أمن الملاحة والمنشآت الحيوية والاستقرار الإقليمي".
وجاء البيان المصري عقب إعلان السعودية اليوم الاثنين اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة قادمة من
العراق
، كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في كل من
المنطقة الشرقية
والرياض، كما أعلنت جماعة الحوثيين في
اليمن
اليوم الاثنين، استهداف المملكة بهجمات باستخدام طائرات مسيرة.
ويأتي الموقف المصري في إطار التأكيد المتواصل على أن أمن دول
الخليج
يمثل جزءا لا يتجزأ من
الأمن القومي
العربي، وأن أي تهديد يطال أمن المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول العربية ينعكس على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وتشدد القاهرة في مواقفها المعلنة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى تصعيد التوترات، مع تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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