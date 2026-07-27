ترامب: نجري مباحثات عميقة مع إيران وإذا لم تنجح فسنعود لعملية عسكرية واسعة

وقال ، إن "استجبت لطلب الوسطاء لمنح فرصة للمفاوضات مع "، مبيناً أنه "لن أعطي وقتا طويلا للمفاوضات".وتابع، ان "نافذة الفرصة للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات مع إيران قصيرة"، مردفاً أنه "قررت تجميد لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض".ولفت الى ان "دول الوساطة طلبت مني عدم شن عمليات عسكرية وأعتقد أن الإيرانيين يريدون التوصل لصفقة".