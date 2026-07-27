واشنطن تعلن تغيير مسار 17 سفينة تجارية ضمن اجراءات الحصار على ايران

وقالت القيادة في بيان تابعته ، انها "قامت بتغيير مسار 17 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين لضمان الامتثال ضمن اجراءات الحصار على .وأضافت ان "ذلك جاء لدى قيام المدمرة الأمريكية إي. بيترسن جونيور بدورية في لدعم الحصار المفروض على ".