الصين تعلن لأول مرة: واشنطن حددت سقف الرسوم الجمركية عند 20%



أعلنت ، اليوم الاثنين، أن تعهدت بوضع سقف للرسوم البديلة على السلع الصينية عند 20%، ما يحد من أي زيادات إضافية محتملة.





وأكدت أنها ستواصل مراقبة الإجراءات الأميركية، محتفظة بحق اتخاذ التدابير اللازمة، داعية واشنطن إلى إلغاء الرسوم الأحادية وتسوية الخلافات عبر الحوار. وقالت إن الرسوم الحالية تبلغ 12.5%، ما يعني أن تمتلك هامشاً لزيادة الرسوم بمقدار 7.5 نقاط مئوية قبل بلوغ السقف المعلن.وأكدت أنها ستواصل مراقبة الإجراءات الأميركية، محتفظة بحق اتخاذ التدابير اللازمة، داعية واشنطن إلى إلغاء الرسوم الأحادية وتسوية الخلافات عبر الحوار.