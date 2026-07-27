للمرة الثانية.. إطلاق نار يستهدف القنصلية الأميركية في تورونتو دون إصابات

وقالت شرطة تورونتو إنها عثرت على أدلة تشير إلى إطلاق رصاصة واحدة على الأقل قرب مبنى القنصلية في شارع "يونيفرستي أفينيو"، مشيرة إلى أن مركبة بيضاء غادرت الموقع عقب الحادث.وفرضت السلطات طوقاً أمنياً في المنطقة، فيما فتحت تحقيقاً لتحديد هوية منفذي الحادث ودوافعه.ويأتي الهجوم بعد حادث مماثل وقع في آذار الماضي استهدف القنصلية نفسها، من دون وقوع إصابات، وسط استمرار التحقيقات الأمنية.