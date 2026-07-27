روسيا: تصرفات أوكرانيا تجاه إيران عدوانية الطابع

وقال بيسكوف في حديث مع الصحفيين ردا على سؤال حول موقف الكرملين من تدهور العلاقات بين وأوكرانيا: "إنها أعمال عدوانية، نظام يهاجم دولا مختلفة. في وقت سابق، هاجم نظام كييف جمهورية ، بتفجيره منشأة حيوية للبنية التحتية للطاقة وهي خطوط السيل الشمالي لنقل الغاز، والآن هاجم إيران، واستهدف سفينة تجارية إيرانية".وتعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم بمسيرة جوية في بحر صباح يوم 25 يوليو، ووفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، كانت السفينة متجهة من إلى ميناء أنزلي الإيراني محملة بشحنة من خام الحديد.وأسفر الانفجار الذي وقع على متن السفينة عن مقتل بحار وإصابة آخر، فيما أعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم.