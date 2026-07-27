نتنياهو يحمل لترامب معلومات استخباراتية بشأن برنامج إيران النووي

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية حديثة حول ما وصفه بتقدم نحو امتلاك قدرات نووية، كما سيبحث مع ملفات إقليمية أخرى، بينها الوجود الإسرائيلي في وسوريا.ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب في ، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ تصاعد المواجهة مع إيران، فيما أكد نتنياهو أن المحادثات ستتركز على أمن والملف الإيراني.