الحوثيون: استهدفنا أهدافا ونقاط حساسة لإمدادات ونقل النفط في السعودية

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة في بيان إن "القوات المسلحة استهدفت عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام السعودي".وأضاف، "تم استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق إلى مدينة ينبع بطائرات مسيرة، ردا على اختراق المسيرات التابعة للسعودية للأجواء اليمنية".