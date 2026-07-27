روسيا تعلن إسقاط 182 "مسيرة أوكرانية" فوق أراضيها

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 182 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت ".وأوضحت الوزارة أنه "تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكوستروما وكورسك وأوريول وتولا وياروسلافل وموسكو، وكذلك جمهوريتي وأودمورتيا ومياه ".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت عن إسقاط 5 قنابل موجهة و498 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.