إيران تحذر: الحصار البحري وتهديد سفننا يوسعان نطاق الحرب بالمنطقة

حذر مقر خاتم الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد السفن الإيرانية يعدان بمثابة توسيع لنطاق الحرب بالمنطقة.

وأوضح مقر خاتم في بيان: "واصلت أعمالها العدائية وإثارة انعدام الأمن في المنطقة، وسعيها لتنفيذ حصار بحري غير قانوني على ، حيث قامت خلال الأيام الثلاثة الماضية بتهديد الزوارق والسفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية لبلادنا".

وأضاف البيان: "نحذر من أن هذا الإجراء الأمريكي يعد بمنزلة توسيع للحرب في المنطقة، وكما أثبتت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الميدان، فإنها سترد على أي تهديد أو عمل عدائي يصدر عن الإرهابي وستتعامل معه".



ويظل الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ساريا، حيث أعلنت "سنتكوم" عن تغيير مسار 17 سفينة تجارية إضافة إلى إيقاف تشغيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين.



وتأتي هذه التطورات في سياق التوتر المتصاعد بين وطهران في المياه القريبة من ، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، وسط مساع دبلوماسية لتهدئة الأزمة.