تزويد الجيش الأمريكي بمنظومات دفاع جوي ليزرية

ونقل موقع Breaking Defense عن ستيفاني هيل رئيسة قطاع حلول المروحيات والأنظمة في الشركة: "منظومات الليزر هذه، موجودة بالفعل، وهي فعالة، وتعمل".وأضافت أنه حسب توقعاتها ستكون أنظمة الدفاع الجوي الليزرية جاهزة للتشغيل "بحلول نهاية العقد".ووفقا لها، تستخدم أنظمة الليزر الخاصة بشركة لوكهيد تقنية تقارب الحزمة الطيفية، والتي أثبتت بالفعل فعاليتها ضد الطائرات بدون الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى استهداف الصواريخ على الأرض وفي البحر.وأشار الموقع إلى أنه بالإضافة إلى تطوير أسلحة الليزر، تعمل شركة حاليا بنشاط على تطوير أنظمة دفاع جوي بديلة، ونوهت بأن الشركة تقوم حاليا بتطوير نسخة اقتصادية أكثر من الصاروخ الاعتراضي PAC-3، وتطوير نظام MORFIUS - وهو عبارة عن طائرة متعددة المراوح مزودة بإشعاع ميكروويف قوي لتحييد أسراب الطائرات بدون طيار - كما أنها تروج لنظام Sanctum، الذي يستخدم لحماية البنية التحتية العسكرية والمدنية من التهديدات الجوية الحديثة.