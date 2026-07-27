ترامب: إيران تريد من أمريكا إنهاء الحصار البحري

كشف الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن تريد من بلاده إنهاء الحصار البحري.

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وقال في كلمة له، "نجري محادثات ودية للغاية مع ، إيران تريد من إنهاء الحصار البحري".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.