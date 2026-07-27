الخزانة الأمريكية تشطب 84 اسما وكيانا بينها مرتبط بالعراق من العقوبات

وكان سكوت بيسنت قد بدأ في مايو الماضي مراجعة شاملة لبرامج وقوائم العقوبات التابعة للوزارة، بهدف إزالة المدخلات التي عفا عليها الزمن وتخفيف أعباء الامتثال عن المؤسسات المالية، وأعلن لاحقا عن شطب 76 هدفا في الدفعة الأولى من المراجعة.وقال مسؤول في إن الهدف هو "ضمان أن تظل عقوبات الوزارة فعالة ودقيقة ومركزة، وإزالة الزيادات غير الضرورية المتبقية من الإدارات السابقة"، مشيرا إلى أن عدد الأسماء المدرجة في قوائم العقوبات عام 2024 بلغ أكثر من 3000 اسم، مقابل 880 اسمًا فقط في عام 2017، وأضاف: "العقوبات ليست مخصصة لتكون أداة أبدية".وسلط بيسنت الضوء مرارا على استعداد لفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في ، روسنفت ولوك أويل، وهي خطوة تجنبتها السابق خوفا من ارتفاع إضافي في أسعار النفط.وتضم الدفعة الثانية من عمليات الشطب من "قائمة الرعايا المصنفين خصيصا والأشخاص المحظورين" 36 شخصا متوفين وما يرتبط بهم من إدراجات، و33 كيانا مرتبطا بالعراق كانوا قد أُدرجوا لأول مرة في عام 1991 أو 1992، وسبعة أهداف متقادمة ترتبط بتهريب في ، وثمانية إدراجات لأباطرة مخدرات تم تحييد أنشطتهم.كما حدث مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بيانات 22 فردا وكيانا لإضافة أو توضيح معلومات تعريفية رئيسية.وذكرت وزارة الخزانة أن كل عملية شطب لاسم من القائمة تتم بعد مراجعة تجريها وكالات أخرى لضمان عدم الإضرار بالسياسة الخارجية الأمريكية أو مصالح ، مشيرة إلى إمكانية إعادة إدراج الأسماء عند الضرورة.