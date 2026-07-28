ترامب: أجرينا محادثات جيدة مع إيران وأفضل التوصل إلى اتفاق بدلاً من تدمير البلاد

وقال ، في مقابلة مع شبكة " نيوز"، إن "من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع بدلاً من تدمير ما تبقى من البلاد"، مشيراً إلى أن تمتلك "موقفاً قوياً للغاية" تجاه .وأضاف أنه يفضل تجنب استهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والجسور، في إشارة إلى رغبته في الحد من التصعيد العسكري.