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ترامب: أجرينا محادثات جيدة مع إيران وأفضل التوصل إلى اتفاق بدلاً من تدمير البلاد
دوليات
2026-07-28 | 08:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
295 شوهد
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أن
الولايات المتحدة
أجرت "محادثات جيدة" مع
إيران
، معرباً عن تفضيله التوصل إلى اتفاق معها بدلاً من مواصلة التصعيد.
وقال
ترامب
، في مقابلة مع شبكة "
فوكس
نيوز"، إن "من الأفضل التوصل إلى اتفاق مع
إيران
بدلاً من تدمير ما تبقى من البلاد"، مشيراً إلى أن
واشنطن
تمتلك "موقفاً قوياً للغاية" تجاه
طهران
.
وأضاف أنه يفضل تجنب استهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والجسور، في إشارة إلى رغبته في الحد من التصعيد العسكري.
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