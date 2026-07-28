مطعم إيطالي يرفض إنزال العلم الفلسطيني ويخسر روادا من رجال أعمال إسرائيليين

وقال أحد مالكي التعاونية التي تدير المطعم، في مقطع فيديو مصور إن العلم رفع تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لـ"إبادة جماعية" ويعانى ويلات الحرب.وأضاف أن مجموعة من رجال الأعمال، بينهم مواطنون إسرائيليون، كانت قد حجزت طاولة لستة أشخاص، إلا أنها ألغت الحجز بعد أن شاهد أحد أفرادها العلم الفلسطيني.وأوضح أن إدارة المطعم تلقت، بعد نحو 20 دقيقة من تثبيت الحجز، اتصالا من الشخص نفسه الذي أجرى الحجز، وأبلغها بأن أحد زملائه مر أمام المطعم ورأى العلم الفلسطيني، وأن ذلك شكل مشكلة بالنسبة للمجموعة لأنها كانت تستضيف وفدا إسرائيليا.وأكد مالك المطعم تمسكه بهذا الموقف، مشيرا إلى أن العاملين في المطعم اتخذوا العام الماضي قرارا جماعيا بالمشاركة في إضراب، كما شاركوا في تظاهرات، من بينها احتجاجات أُقيمت في مركز الشحن بمدينة بادوفا.وختم قائلا: "إذا كان دعمنا لشعب ضحية للإبادة الجماعية، حيث قتل آلاف الأطفال وآلاف المدنيين العزل، يمثل مشكلة بالنسبة لأحد، فأقول: لا تأتوا لتناول الطعام هنا".