لبناني يستضيف نتنياهو وزوجته في مأدبة خاصة بواشنطن.. تكريم ام تجريم

وقال رافيد إن رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي والمبعوثة الأمريكية السابقة مورغان أورتاغوس أقاما حفل عشاء في فندق فور سيزونز العاصمة، مساء الاثنين، تكريما لذكرى السيناتور ليندسي غراهام.وذكر أن الإسرائيلي وزوجته سارة، وعائلة غراهام السيناتورة الجديدة دارلين غراهام وزوجها لاري وابنتهما، حضروا الحفل.وحضر الحفل أيضا عدد من أعضاء الجمهوريين بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.كما حضر كبير مستشاري الرئيس ميلر ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.ومن بين الحضور أيضا، دينا باول ماكورميك المستشارة السابقة لإدارة ترامب والمديرة التنفيذية المالية المخضرمة، والرئيسة الحالية ونائبة رئيس شركة "ميتا"، والسفير الإسرائيلي في يحيئيل ليتر.وذكرت وسائل إعلام أن آخر ظهور لصحناوي كان مع أورتاغوس في أبريل 2026 خلال مراسم إحياء ذكرى "الهولوكوست" في متحف ذكرى المحرقة بالولايات المتحدة.ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي في للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنها بلداهما معا على والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما، وفقا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع فرصة جديدة.وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.وقال نتنياهو قبل مغادرته ، الاثنين، إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضاً مسؤولية كبيرة".وأضاف: "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران.. وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".ولدى وصوله إلى واشنطن حضر نتنياهو مساء الاثنين، مأدبة تذكارية خاصة تكريما للسيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفي في 11 يوليو، وفق ما أكد .