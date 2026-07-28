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لبناني يستضيف نتنياهو وزوجته في مأدبة خاصة بواشنطن.. تكريم ام تجريم
دوليات
2026-07-28 | 11:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
126 شوهد
نشر الصحفي الإسرائيلي
باراك
رافيد صورة لنتنياهو وزوجته سارة في مأدبة عشاء في
واشنطن
استضافها المصرفي اللبناني أنطون صحناوي والموفدة الأمريكية السابقة إلى
لبنان
مورغان أورتاغوس.
وقال
باراك
رافيد إن رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي والمبعوثة الأمريكية السابقة مورغان أورتاغوس أقاما حفل عشاء في فندق فور سيزونز
بواشنطن
العاصمة، مساء الاثنين، تكريما لذكرى السيناتور ليندسي غراهام.
وذكر أن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
وزوجته سارة، وعائلة غراهام السيناتورة الجديدة دارلين غراهام وزوجها لاري وابنتهما، حضروا الحفل.
وحضر الحفل أيضا عدد من أعضاء
مجلس الشيوخ
الجمهوريين بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.
كما حضر كبير مستشاري الرئيس
ترامب
ستيفن
ميلر ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.
ومن بين الحضور أيضا، دينا باول ماكورميك المستشارة السابقة لإدارة ترامب والمديرة التنفيذية المالية المخضرمة، والرئيسة الحالية ونائبة رئيس
مجلس إدارة
شركة "ميتا"، والسفير الإسرائيلي في
واشنطن
يحيئيل ليتر.
وذكرت وسائل إعلام أن آخر ظهور لصحناوي كان مع أورتاغوس في أبريل 2026 خلال مراسم إحياء ذكرى "الهولوكوست" في متحف ذكرى المحرقة بالولايات المتحدة.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في
البيت الأبيض
للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنها بلداهما معا على
إيران
والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما، وفقا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
ومن المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد فيه واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع
طهران
فرصة جديدة.
وسيكون هذا اللقاء الثامن بين نتنياهو وترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض العام الماضي في ولاية ثانية.
وقال نتنياهو قبل مغادرته
إسرائيل
، الاثنين، إن لقاءه مع ترامب "شرف كبير، لكنه أيضاً مسؤولية كبيرة".
وأضاف: "سنناقش جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران.. وبطبيعة الحال، هدفنا هو الحفاظ على أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".
ولدى وصوله إلى واشنطن حضر نتنياهو مساء الاثنين، مأدبة تذكارية خاصة تكريما للسيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفي في 11 يوليو، وفق ما أكد
مكتب رئيس الوزراء
.
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