اليونيفيل تحذر من مخلفات متفجرة في أجزاء من جنوب لبنان مع عودة السكان

وقالت القوة، في بيان، إن هذه المخلفات لا تزال تشكل خطرا رغم تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة.وأضافت أن خبراء إزالة المتفجرات التابعين لها يواصلون تحديد هذه المخاطر والتعامل معها بأمان، بما يسهم في جعل الطرق الرئيسية أكثر أمانا أمام قوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهامها.وأوضحت أن هذه الجهود تساعد أيضا في تهيئة ظروف أكثر أمانا للمجتمعات المحلية، مع عودة السكان تدريجيا إلى قراهم ومزارعهم واستئناف أنشطتهم اليومية.ونقل البيان عن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، قوله: "إن الحد من المخاطر التي تشكلها المواد المتفجرة يعد أمرا بالغ الأهمية لضمان قدرة قوات حفظ السلام على أداء مهامها".وصرح اللواء ديوداتو أبانيارا بأن "كل مادة متفجرة يتم تعطيلها بأمان تسهم في توفير ظروف أكثر أمانا لعملياتنا، وتعزز الاستقرار طويل الأمد في ".وتأسست قوة اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب ، قبل أن تتوسع مهامها عقب حرب يوليو 2006 بموجب قرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية بين وإسرائيل.ولا تزال تحتل مناطق في جنوب لبنان بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي .ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان على خلفية الحرب مع أسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف و330 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، وفق .