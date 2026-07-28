"الصواريخ والدبلوماسية".. زيلينسكي يكشف ما دار في لقائه مع ترامب

وكتب على منصة "إكس" عقب الاجتماع: "ناقشت مع الرئيس تراخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة وبعض الأفكار الأخرى التي قد تساعد"، مشيرا إلى وعد بترخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي الحيوية في أوكرانيا.

وقال إن المحادثات تركزت أيضا على إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.



وتعمل كوسيط في حرب أوكرانيا، ومع ذلك، تراجعت جهودها لإنهاء القتال مؤخرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب مع .



وجرت المحادثة بين وزيلينسكي خلف أبواب مغلقة، ووفقا لوسائل إعلام أميركية، استمرت لأكثر من ساعة.