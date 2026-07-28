الجيش الأمريكي يكشف عدد السفن التي اعترضها بعد استئناف حصار إيران

وجاء في منشور على صفحة القيادة في منصة التواصل الاجتماعي X: "مع حلول 28 يوليو، قامت بتحويل مسار 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتنفيذ عمليات إنزال على متن سفينتين أخريين، وذلك لضمان الامتثال الكامل للحصار".وأكدت ، أن القوات الأمريكية قامت بـ"تعطيل سفينتين عمدا لرفضهما الامتثال للأوامر، ومن أبرزها ناقلة النفط "لافين" (M/T Lavine) التي ترفع علم موزمبيق في خليج عُمان، حيث تم شل حركتها بعد تجاهلها تحذيرات متكررة".ووفقاً لممثلي القيادة المركزية الأمريكية، تنشط أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وكانت قد استأنفت حصارها البحري على في 14 تموز الحالي، ولم يكن هذا الحصار الأول، إذ كان قبله حصار سابق استمر لشهرين (من 13 نيسان حتى 18 حزيران)، وتوقف مؤقتا قبل أن يتجدد بعد فشل مفاوضات السلام وخلافات حول حرية الملاحة في .