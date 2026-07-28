السعودية تعلن تدمير "مسيرات" حاولت استهداف المنشآت البترولية

أعلنت ، الثلاثاء، عن تدمير طائرات مسيرة حاولت استهداف المنشآت البترولية.

وقالت الدفاع في بيان، "دفاعاتنا دمرت الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في ".

وأضافت أن "المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات تابعة لإيران"، وفق وصفها.

وأكدت ، "حق المملكة في الدفاع عن نفسها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين".

وكانت السعودية أعلنت، أمس الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية، فيما وجه ، بالتحقيق في استهداف السعودية بطائرات مسيرة من .