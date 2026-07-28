إيران تطلق صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن

أفادت "قناة 12" العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، فجر اليوم الأربعاء، بأن أطلقت صواريخ باليستية على في .

وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى أنه تم اعتراض الصواريخ.



الى ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم رصد إطلاق صواريخ من باتجاه في ، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن ، قبل أيام، عن مقتل اثنين من جنوده "بهجمات إيرانية" في الأردن.