تقرير: شبكة اتصالات سريّة لـ "حزب الله" تحت غطاء مشروع دولي في بيروت

وكشفت، أن هذا الملف تابعته أجهزة أمنية لبنانية بدقة، ووصلت متابعته إلى الاستخبارات الأميركية لمعرفة أصحاب الشركة والمسؤولين عنها.وأضافت المصادر أن استغل مشروعاً ممولاً من لتمديد خطوط شبكة اتصالات خاصة بكوادره فقط، على غرار شبكاته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وصولاً إلى .وأفادت المصادر بأن شركة يملكها رجل أعمال من كبار المتعهدين نفذت أثناء أعمال كهربائية للمؤسسة الدولية تمديدات اتصالات إلى جانب الخطوط الكهربائية، من محلة الأونيسكو باتجاه محيط في بئر حسن.وتابعت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كانت الشركة نفذت أعمالاً مماثلة في أماكن أخرى من العاصمة، وسط معلومات عن دعم من قياديين بارزين من الثنائي الشيعي لتمكينها من الحصول على مشاريع وتعهدات ضخمة.وأشارت المصادر إلى أن جهازاً أمنياً لبنانياً وضع يده على القضية لمتابعة الخروقات والتجاوزات الأمنية المنسوبة إلى الشركة، مع ترجيح تعرض أصحابها لتحقيق لبناني وعقوبات من الأميركية.