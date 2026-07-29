"أنصار الله" تتضامن مع العراق وتدين الاستهداف الجوي لمقرات الحشد

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "للعراق وشعبه الحق المشروع في الرد"، مجددة موقفها الداعم للجانب العراقي.ويأتي بيان عقب إعلان عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء ضربات جوية استهدفت عدداً من المقار والأجهزة الرسمية التابعة لها في محافظات متفرقة، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.من جانبها، كانت (سنتكوم) قد أعلنت في أوقات سابقة تبنيها ضربات جوية في استهدفت مواقع قالت إنها تُستخدم من قبل فصائل مسلحة لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات .