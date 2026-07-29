بعد العدوان على العراق.. الكويت تعلن تضامنها الكامل مع السعودية

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ، مساء أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في خلال الساعات الماضية، فيما قالت إن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، وهو الاستهداف الثاني خلال يومين إذ كانت الدفاع قد أعلنت ظهر الاثنين (27 تموز) أيضاً، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، مؤكدة في بيانها أن المسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.وذكرت الخارجية في بيان، إنه "تُعرب عن إدانة واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرّض الشقيقة لاعتداءات من ، بما يعكس إصرار تلك "الجماعات" على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وكان آخرها العدوان السافر بإطلاق طائراتٍ مسيّرة في محاولةٍ بائسة لاستهداف منشآتٍ بترولية في المنطقة الشرقية مساء يوم أمس، بما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وذلك في وقتٍ تبذل فيه المملكة جهوداً مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة".وتجدد الوزارة "تضامن دولة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها الأصيل في ، الذي يكفله القانون الدولي بموجب المادة (51) من ، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول لدول ".