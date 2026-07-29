رويترز: الحوثيون يدرسون فرض رسوم على عبور السفن في البحر الأحمر

وذكرت المصادر أن الحركة تدرس، بشكل جدي، فرض هذه الرسوم بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على .وفي وقت سابق، أعلنت الحركة فرض حصار بحري على السعودية، مما فتح جبهة جديدة ضد وحلفائها في الحرب مع ، ووسع نطاق الهجمات على ناقلات تحمل والإمدادات الأخرى خارج مياه .