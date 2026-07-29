قطر تتضامن مع السعودية: ندين استهداف منشآت بترولية بطائرات قادمة من العراق

وقالت الخارجية القطرية في بيان تابعته لـ ، "ندين بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية في الشقيقة، بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية"، معتبرة ان "ذلك يمثل انتهاكا صارخا لسيادة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق ومبادئ حسن الجوار".وأكدت الوزارة "تضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".