إيران تصدر بيانا بشأن العدوان الأمريكي السعودي على العراق

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان ورد لـ ، ندين بأشد العبارات الهجمات العدوانية الأمريكية على عدد من المناطق في "، مبينة ان "هذه الهجمات تعد اعتداءً صارخًا على السيادة الوطنية العراقية ووحدة أراضيها وانتهاكًا فاضحًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".وأضافت ان "هذه الهجمات تأتي في سياق مساعي والكيان الصهيوني لتوسيع نطاق الحرب والصراع في منطقة "، لافتة الى "اننا نتقدم بخالص التعازي باستشهاد عدد من أبناء الشعب العراقي جراء هذه الهجمات العدوانية".وأكدت "دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها الكامل مع الحكومة والشعب العراقي".