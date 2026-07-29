بعد الهجمات الإيرانية.. الجيش الأمريكي يدرس مصادرة هواتف جنوده في الشرق الأوسط

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد ، الأدميرال ، تحذيره القوات من أن المحتوى المنشور عبر الإنترنت يوفر معلومات استخباراتية مجانية قد تساعد على تنفيذ هجمات أكثر دقة، داعياً إلى تشديد إجراءات الأمن العملياتي.وبحسب التقرير، طُلب من بعض الجنود في تسليم هواتفهم خلال الأيام المقبلة، عقب تداول مقطع مصور يوثق لحظة لجوء جنود أمريكيين إلى الملاجئ أثناء هجوم صاروخي استهدف قاعدة "موفق السلطي"، وسط مخاوف من تسريب معلومات قد تُستخدم في هجمات لاحقة.