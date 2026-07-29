قيادي في أنصار الله: العدوان السعودي الأمريكي على العراق عمل همجي

وقال الأسد، في تصريح خاص لـ" "، إن "العدوان السعودي الأمريكي على الشعب العراقي العربي المسلم بأنه "عمل همجي مدان"، معتبراً أنه "يأتي امتداداً لمسار طويل من الأستهدافات والأمريكية للعراق وشعبه".ولفت الى ان "هذا المسار بدأ منذ حرب الثانية، مروراً بغزو ، والدفع بآلاف العناصر التكفيرية الانغماسية إلى الساحة العراقية، وصولاً إلى توظيف الجماعات الإرهابية وإشعال وزعزعة الأمن والاستقرار".وأضاف أن ما جرى "يؤكد حق العراق في الدفاع عن سيادته والتصدي لأي عدوان يستهدفه، وحقه في الرد على هذه الاعتداءات".ودعا الأسد والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف واضح بإدانة هذا العدوان الهمجي السافر".