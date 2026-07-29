ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 84.46 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى 84.46 دولار للبرميل.

وقالت وسائل إعلام دولية، "ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي 6.56% لتصل إلى 84.46 دولار للبرميل".

وقفزت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، بأكثر من 6%، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في المنطقة عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في ، إلى جانب تهديدات الرئيس الأمريكي بتوجيه رد عسكري لإيران.