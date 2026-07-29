روسيا تعلن تدمير 150 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

أفادت ، الأربعاء، بتدمير 150 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال اليوم.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن تدمير المسيرات المعادية ذات الأجنحة الثابتة، تم في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة من مساء هذا اليوم.



وقالت الوزارة: "خلال النهار، في الفترة بين الساعة 8:00 و20:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 150 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف، وجمهورية ، وجمهورية أودمورتيا، وإقليم كراسنودار، وإقليم بيرم، والبحر الأسود".