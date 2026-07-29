تركيا.. أوغلو يعلن عن قرار مفاجئ يخص حياته السياسية وحزبه

وأعلن رئيس "حزب المستقبل" عبر منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن قراره الانسحاب من الحياة السياسية الحزبية وإنهاء نشاط حزبه.وأكد أوغلو أنه سيواصل نشاطه في مجالات الفكر والتعليم والثقافة والاقتصاد للمساهمة في بناء " الغد".وقال في منشوره: "نتيجة المشاورات التي أجريناها مع رفاق الدرب الذين أوصلوا حزب المستقبل إلى اليوم، قررنا الانسحاب من السياسة الحزبية وإنهاء النشاط السياسي للحزب، حتى لا نكون جزءا من المناخ السياسي الملوّث".وأضاف الأسبق: "لقد وصلنا إلى نقطة نرى فيها أن النظام السياسي عامة، والسياسة الحزبية خاصة، قد دخلت في مأزق كبير، فنحن نواجه من جهة احتكارا للسلطة، ومن جهة أخرى تفككا يضعف القوى السياسية البديلة".