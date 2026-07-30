الجيش الأردني يعلن إسقاط 5 صواريخ إيرانية

وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن "الدفاعات الجوية تعاملت، فجر الخميس، مع 5 صواريخ قادمة من استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية".وأكد المتحدث أن "إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة، دون تسجيل أية إصابات بشرية".وشدد الناطق الرسمي على أن "القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه".هذا ويعلن الإيراني أنه يستهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في ، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن سيقصف إيران و"سيرد بقوة" على استهداف مواقع أمريكية في الأردن.