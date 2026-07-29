الجيش الأمريكي يشن غارات جوية داخل إيران

وقال موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، " يشن غارات جوية داخل "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودةالضربات العسكرية إلى الواجهة.ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.