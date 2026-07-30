الجيش الأمريكي يعلن إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران

وقالت في بيان: "استهدفنا عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل ، وشملت الضربات أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة".وأضافت أن "الهدف من الضربات تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول "، مشددة على أن "أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية".