إعلام إيراني: مصابون في استهداف أمريكي لمنطقة سكنية بجزيرة قشم وعمليات الإنقاذ مستمرة

وقال نائب محافظ هرمزغان في إن "هناك مصابين اثنين في هجوم للعدو على منطقة سكنية بجزيرة قشم وهناك احتمال لارتفاع عدد المصابين".بدوره، قال مدير عام في محافظة هرمزغان إن "عمليات الإغاثة المتعلقة بحادثة استهداف منزل سكني في منطقة "تشاه تانغو" في مستمرة". وأضاف أنه "حتى الآن، تم إخراج طفلين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المراكز الطبية، وتستمر الجهود لإنقاذ ثلاثة أفراد آخرين من هذه العائلة".من جهة أخرى، قال نائب محافظ خوزستان إن مناطق تقع بالقرب من مدينة أرندكنار تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي.كما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرتي وكيش بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.وكانت أعلنت اليوم الخميس، إكمال موجة كثيفة من الضربات ضد إيران بنجاح، ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.وقالت القوات الأمريكية إنها استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، ومراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة".