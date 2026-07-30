إعلام سعودي: مقتل قيادي حوثي بغارات استهدفت مقرات للحشد في العراق

ونقلت قنوات ومواقع إخبارية سعودية، بينها قناة "العربية"، عن مصادر لم تسمّها، أن العياشي قُتل إلى جانب عدد من مستشاري الإيراني، مشيرةً إلى أن جثامينهم نُقلت إلى العاصمة الإيرانية .وأضافت المصادر أن ناشطين مقربين من الجماعة تداولوا صوراً للعياشي على منصات التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى تأكيد مقتله. وفي السياق ذاته، نعى القيادي في الجماعة أحمد الجنيد، عبر منصة "إكس"، العياشي موضحاً أنه قضى في الغارة الأخيرة دون الخوض في تفاصيل إضافية.وبحسب المصادر ذاتها، فإن العياشي يُعد من أبرز العناصر المتخصصة في مجال الطائرات المسيرة، وكان قد تلقى تدريبات متقدمة على يد خبراء في الحرس الثوري، وشارك في برامج تطوير وتشغيل المسيرات.