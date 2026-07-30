الحرس الثوري: دمرنا ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز F-35 في الأردن

وذكر الحرس في بيان، انه " رداً على العدوان الأميركي ومساعدةً لكم في تحرير من الاحتلال الأميركي استهدفنا قاعدة "الأزرق"، مشيرا الى انه "تم استهدف منصة تمركز وحظيرة صيانة مقاتلات "F-35" التابعة للعدو الأميركي في قاعدة "الأزرق" الجوية في الأردن".وتابع، ان " استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية أسفر عن مقتل عدد من ضباط العدو وأفراد طواقمه الفنية وفرق الصيانة"، مردفا ان " منطقتنا ليست مكاناً لجيش يقتل الأطفال ويستهدف بوحشية العائلات البريئة وهي نائمة في منتصف الليل".