سائق إسعاف يكشف مواقع شخصيات إسرائيلية كبيرة لإيران.. هشاشة تل ابيب تظهر

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها شرطة إلى محكمة منطقة ، فإن المتهم، أمير (34 عاما) ، قام بتصوير الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ووزير المالية خلال زيارة قاما بها إلى المركز الطبي الجليلي في مدينة نهريا، وأرسل صورا لهما وللمرافقين لهما إلى المشغل الإيراني، كما قام بتوثيق بلدة أميكام التي يقيم فيها السابق يوآف ، من خلال تصوير المنازل والشوارع وعيادة طبية في المنطقة، في محاولة لجمع معلومات عن تحركات الشخصيات الإسرائيلية البارزة.وتشير التحقيقات إلى أنه قام أيضا بجمع معلومات استخباراتية عن جاهزية المستشفيات في حالات الطوارئ، ونقلها إلى مشغل إيراني، كما تجاوزت أنشطته عمله كسائق إسعاف، حيث تم إرساله أيضا إلى مواقع احتجاجية في تل أبيب وحيفا، بهدف جمع معلومات إضافية، وقد تلقى عشرات الآلاف من الشواكل مقابل هذه الأنشطة، تم تحويلها إليه بعملة مشفرة.